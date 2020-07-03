Отец Хабиба Нурмагомедова умер от коронавируса в московской больнице

57-летний Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался от коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушёл от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля всевышнего и таково предопределение", – написал глава региона.
Отец чемпиона включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер по боевому самбо. За время своей тренерской работы он воспитал 18 чемпионов мира.
Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана, а 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву. Из-за неправильного лечения в республиканском госпитале он впал в кому.
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