В Алтайском крае мужчина угнал автомобиль, сбежал в лес и притворился спящим

В Зональном районе Алтайского края полицейские задержали местного жителя, который угнал автомобиль, а после притворился спящим в лесу, чтобы избежать задержания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
Инцидент произошел накануне в селе Буланиха. Неоднократно судимый мужчина, проходя мимо магазина, обнаружил в замке зажигания припаркованной машины ключи. Открыв незапертую дверь салона, он сел за руль, позвал своего приятеля и вместе с ним угнал машину.
Владелец авто, увидев, как его собственность отъезжает от места парковки, не растерялся и попросил односельчанина проследовать за ним, а сам позвонил в полицию и сообщил об угоне.
Через несколько километров злоумышленник остановился и вместе с другом сбежал в лес. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые пошли по следу подозреваемого. Мужчина прятался от них в лесном массиве, а когда его нашли – лег на землю и притворился спящим, однако полицейские ему не поверили и задержали.
Сейчас против угонщика возбуждены сразу два уголовных дела – по факту угона и управлении автомобиля в состоянии опьянения.
Комментарии