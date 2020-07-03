В Кремле рассказали, когда поправки в Конституцию вступят в силу

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении в поправок в Конституцию. Документ опубликовали на официальном сайте Кремля.
"Поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", вступают в силу 4 июля 2020 г", — сказано в тексте.
Сам указ вступил в силу с момента его подписания.
Напомним, что по итогам голосования, за проголосовали 77,92%, против - 21,27%. В Кремле такой результат назвали триумфом.
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