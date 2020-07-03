В WhatsApp появится несколько новых функций

Разработчики WhatsApp анонсировали большое обновление, которое добавит в приложение сразу несколько новых функций. Информация об этом появилась на официальном сайте приложения.
Пользователи смогут отправлять друг другу анимированные стикеры, а также будет упрощена функция добавления новых контактов (нужно просто отсканировать QR-код и абонент появится в списке).
Разработчики улучшили функцию видеозвонков. Теперь принимать участие в них могут до восьми человек, а изображение каждого можно будет развернуть на весь экран.
Для пользователей WhatsApp Web станет доступен темный цветовой режим, который ранее можно было использовать только в мобильном приложении.
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