Кремль ответил на критику поправок в Конституцию из-за рубежа

В Кремле не готовы принимать во внимание критику поправок в Конституцию со стороны стран Запада. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, мы с ними знакомы, но мы не готовы принимать их во внимание. Россия, безусловно, сохраняла, и сохраняет, и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права. Но при этом Россия оставалась и будет оставаться в первую очередь приверженной своему собственному суверенитету", — цитируют Пескова "РИА Новости".
По его словам, то , что после принятия поправок Путин сможет оставаться президентом до 2036 года, никак не противоречит нормам международного права.
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