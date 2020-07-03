Путин заявил, что в России нет дискриминации сексуальных меньшинств

Президент России Владимир Путин заявил, что в России нет дискриминации по признаку расы, сексуальной ориентации и вероисповедания. Об этом он сказал во время встречи с рабочей группой по поправкам в Конституцию.
"В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам, никогда такого в России не было и не будет никогда", — цитирует главу государства ТАСС.
Он также пошутил по поводу радужного флага, который появился на посольстве США в России: "Они кое-что показали по поводу того, кто там работает".
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