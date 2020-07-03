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В Алтайском крае двое подростков обокрали магазин и угнали два автомобиля

, ИА "Амител"
Теперь малолетних бандитов ждет суд сразу по четырем эпизодам
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Кулундинском районе двое несовершеннолетних угнали два автомобиля и обокрали продуктовый магазин на 15 тысяч рублей, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, в апреле 2020 года в одном из сел района двое друзей спилили металлическую решетку на оконной раме продуктового магазина, откуда вынесли товаров на сумму более 15 тысяч рублей.

Школьников задержала полиция, а в ходе расследования уголовного дела следователи установили, что с марта по апрель подростки успели украсть имущество у одной местной жительница и угнать два автомобиля.

Обвиняемые полностью признасли свою вину и теперь их ждет суд по факту кражи и угона.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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