Такой день. Визит министра образования и строительство алтайского "Артека"

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 3 июля. Без коронавируса.
В Алтайском крае планируют воссоздать "Артек". Лагерь будет построен на "Бирюзовой катуни", обзаведется горнолыжным комплексом и сможет принимать 40 тысяч детей в год.
В СГК рассказали о том, как будут перекрывать Красноармейский на время ремонтных работ. Иногда проехать все-таки удастся.
По пути в Горный Алтай образовалась пробка из туристов. Все поехали отдыхать на открывшиеся базы.
В Барнауле на 60-м году жизни скоропостижно скончалась профессор Ольга Мамченко.
В Алтайском крае приостановили взимание курортного сбора. В 2021 и 2022 годах не него будут скидки.
Пост замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям займет гендиректор строительной компании ООО "Сибинвест" Максим Полежаев.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов приехал в Алтайский край. Он проверил как школы готовятся к ЕГЭ и обсудил строительство "Артека".
Алтайский край занял второе место по числу больных ожирением. Всего в прошлом году в крае насчитывалось 885 человек с лишним весом на 100 тысяч населения.
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