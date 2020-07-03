Из-за ремонтных работ движение по улице Попова в Барнауле ограничат на месяц

Для проведения ремонтных работ в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Барнауле на месяц ограничат движение по улице Попова. Без изменений будут ходить трамваи, а также сохранятся подъезды к организациям, сообщает пресс-служба мэрии.
"В связи с производственной необходимостью, а также сжатостью сроков выполнения работ по реконструкции дороги будет ограничено движение транспорта по ул.Попова от ул.Трактовой до здания №248в по ул.Попова, а также нечетной стороны ул.Попова от проезда Делового до ул.Власихинской с 5 утра 06.07.2020 по 06.08.2020", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за два года на реконструкцию участка дороги по улице Попова от Власихинской до Трактовой направлено около 600 млн рублей. В прошлом году была построена ливневая канализация, переустроены сети водоснабжения и водоотведения, выполнено щебеночное основание дороги. В 2020 году будет построена проезжая часть на участке от ул. Власихинской до переезда через трамвайные пути с северной стороны и от переезда до ул. Трактовой с южной стороны, а также выполнен ремонт существующих проезжих частей.
Ограничение движения связано с производственной необходимостью, а также со сжатостью сроков выполнения работ. Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
– автобусные маршруты №20, 35 (в прямом и обратном направлениях) – ул.Трактовая – Павловский тракт – ул.Власихинская – ул.Попова – далее по маршруту;
– автобусные маршруты №37, 137, 138, 149, 120, 121 (в прямом и обратном направлениях) – ул.Дальняя – проезд Южный – проезд Деловой – разворот в районе остановки "Тейси" ул.Попова – далее по маршрутам.
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