В Алтайском крае осудят женщину, оскорбившую полицейского за запрет поджигать траву

В Панкрушихинском районе осудят женщину за оскорбление сотрудника полиции, который потребовал прекратить поджигать траву на участке, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Инцидент произошел в вечернее время в апреле 2020 года. Участковый полиции выехал на вызов по сообщению о поджоге травы на территории жилого дома в одном из сел района.
Женщина, нарушающая общественный порядок, не стала подчиняться требованию полицейского и стала нецензурно оскорблять в присутствии свидетелей, тем самым унизив честь должностного лица.
В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину. Теперь ее ждет суд по факту публичного оскорбления представителя власти.
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