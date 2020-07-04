Ученые Саарского университета в Германии назвали один из основных механизмов, которые способствуют старению. Об этом сообщает "Лента.ру".
Исследования показали, что из-за низкого уровня гормона кортизола и специфического белка GILZ в организме развивается хроническое воспаление, которое считается основным показателем старения. С возрастом приобретенный иммунитет ухудшается, а врожденный становится сверхактивным, нанося вред тканям.
В результате этого развиваются различные заболевания, вроде атеросклероза или артрита, которые характерны для пожилого возраста и способные сделать человека инвалидом.
Одной из причиной падения количества кортизола является ухудшение способности макрофагов переобразовывать неактивный кортизон в необходимый организму гормон. Белок GILZ способен отключать воспалительную функцию макрофагов, однако снижение его уровня с возрастом усиливает воспалительные реакции.
Как считают ученые, повышение количества белка GILZ позволяет снизить воспалительную функцию макрофагов и предотвратить развитие болезней, ведущих к инвалидности.
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