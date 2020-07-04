"До чего же красивая". Ляйсан Утяшева показала длинные ноги в необычном мини-платье

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала новый образ в необычном мини-платье на шоу "Вечерний Ургант". Видео она разместила в своем Instagram.
Жена юмориста Павла Воли пришла на шоу в платье с оголенными плечами, а свой образ дополнила объемным руквом с разрезом и черным поясом. Туфли в цвет с острым носком подчеркнули длинные ноги гимнастки.
Подписчики Утяшевой отметили великолепную фигуру: "Ах, какая куколка!", "С такой потрясающей фигурой нужно носить умопомрачительные платья", "Ух, какая красотка!".
Комментарии
Одна уже содержанка камедиклабовская без трусов нафильмокрутилась
Щас ей вольную подписали
Баба, как баба. Только вот что на ней одето? Две фанерки, скрепленные ремнем? Бееедненькая..