Заместителя главы Минобрнауки подозревают в хищении 40 миллионов рублей

Следственный комитет просит арестовать заместителя Минобрнауки РФ Марину Лукашевич по делу о хищении 40 миллионов рублей, пишут "РИА Новости".
Представитель МВД без имен уточнила, что в мошенничестве подозревают бизнесмена и чиновника из Минобрнауки.
По данным следствия, предприниматель в 2016 году получила от министерства подряд и заключила договоры с подконтрольными ИП. При этом выполнять свои обязанности в полном объеме она не собиралась, а результаты ее работы принимал сообщник — чиновник из министерства.
В МВД отметили, что у подозреваемых по делу о хищении провели уже более 30 обысков. В Минобрнауки заявили, что ведомство оказывает содействие в расследовании дела.
Комментарии
А пахан еёшный с томенкой чё то трут в Белокурихе
....хищении 40 миллионов рублей.
Это сколько компьютеров можно было купить в отдалённые сёла!!!!
И зарплату учителям поднять.