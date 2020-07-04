Тина Канделаки заявила, что iPhone уже "не очень"

Телеведущая Тина Канделаки раскритиковала новые модели iPhone и заявила, что готова перейти на смартфон другого бренда.
"Сначала было революционно и дорого. Потом добротно и дорого. Следом и дорого, и не очень. Поскольку "революционно" не выходит уже давно, компания делает знаковый шаг и… убирает из комплектации не только наушники, но и зарядку", — написала журналистка в своем Telegram-канале.
Канделаки подчеркнула, что может себе позволить купить недостающие аксессуары, но "так ведь и телефон другой марки купить недолго". При этом если маркетологи Apple объяснят отказ от адаптера и наушников борьбой за экологичность, то этим "остается только ухмыльнуться", заявила ведущая.
Как писал amic.ru, в этом году Apple может значительно урезать комплектацию iPhone 12. По данным инсайдеров, в коробке с новыми девайсами не будет идти проводная гарнитура и адаптер питания.
Комментарии
Вот бяда-то какая...