Космонавт Олег Артемьев назвал Горный Алтай одним из самых красивых мест на Земле

Одно из самых красивых мест на планете Земля — Алтай! Познакомимся с некоторыми достопримечательностями Алтая поближе: Гора Белуха — одна из главных природных достопримечательностей Горного Алтая. Это наивысшая вершина на Алтае — 4509 м над уровнем моря. Находится на Катунском хребте. — Катунь — главная река на Алтае. Исток реки расположен на склоне самой высокой горы региона — Белухи. Затем Катунь разливается по всему региону, проходя по территории Алтайского края и Республики Алтай. — Телецкое озеро — самое большое на Алтае. Его площадь — 223 км2, а глубина достигает 325 метров. В озере содержится большой запас чистой пресной воды, а ее прозрачность достигает 14 метров в глубину. — Небольшое (около 30 м в диаметре), но красочное Гейзерное озеро. В его середине наружу выходят гейзеры, а вместе с ними на поверхность со дна поднимается голубой ил. Благодаря этому вода приобретает необычайный голубой оттенок. — Одна из самых известных, красивых и древних дорог — Чуйский тракт — также находится здесь. Она входит в топ-10 самых красивых дорог мира по версии National Geographic. — Каменные грибы Ак-Курум — это высокие скалы, которые одиночно стоят на склонах горных хребтов в долине реки Карасук. Ак-Курум означает "белая осыпь" — огромные валуны, получившиеся в результате выветривания горной породы. — Долина реки Чулышман — одна из жемчужин Горного Алтая, с вершины почти 900-метровой горы открывается захватывающий вид на долину реки Чулышман. — Долина вдоль реки Каракол — одно из самых священных мест на Алтае. На этой небольшой территории (протяженность долины всего 3 км) находится самое большое число курганов, древних жертвенных алтарей и каменных плит, а также наскальных рисунков. Более того, именно здесь впервые на Алтае нашли разноцветные петроглифы, сделанные с помощью минеральных красок белого, черного и красного цветов. — Семь ледников Актру занимают около 16 км2, а их склоны имеют интересную особенность: северные стороны гораздо круче южных. Про все удивительные места Алтая не расскажешь в одном посте, не случайно его называют настоящим местом силы нашей страны, в котором хоть раз стоит побывать каждому For english — comments👇
Российский летчик-космонавт Олег Артемьев назвал Алтай одним из самых красивых мест на Земле и посвятил пост в Instagram его достопримечательностям.
В публикации Артемьев упомянул Белуху, Катунь, Телецкое озеро, Гейзерное озеро, Чуйский тракт, каменные грибы Ак-Курум, долину реки Чулышман, долину вдоль реки Каракол и ледники Актру.
Космонавт также назвал Алтай настоящим местом силы, в котором стоит побывать каждому.
"Про все удивительные места Алтая не расскажешь в одном посте, не случайно его называют настоящим местом силы нашей страны, в котором хоть раз стоит побывать каждому", — написал Олег Артемьев.
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