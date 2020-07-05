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Ученые выявили новый способ оценки "человеческого" возраста собак

, ИА "Амител"
Молекулярные биологи из США пришли к выводу, что один год жизни собак не равен семи годам жизни человека
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Молекулярные биологи из США нашли новый способ оценки "человеческого" возраста собак. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell.

Ученые пришли к выводу, что распространенное утверждение о том, что один год жизни собаки равен семи годам жизни человека, не соответствует действительности. Для исследования биологи использовали показатель эпигенетических меток ДНК в организме человека и пса, которые накапливаются с возрастом.

Биологи выяснили, что за четыре года жизни собака накапливает примерно столько же подобных меток, сколько человек за 52 года. Однако затем, после семи лет, процесс старения у собак замедляется и к 14 годам количество эпигенетических меток у них уже соответствует 70-75-летнему человеку.

Отмечается, что для теста исследователи использовали образцы генома 105 лабрадоров. Однако эксперты уточняют, что результаты научной работы — предварительные, поскольку представители не всех пород собак стареют с одинаковой скоростью.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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