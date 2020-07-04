Опубликован текст обновленной Конституции РФ

Поправки в Конституцию России, которые одобрили граждане в ходе общероссийского голосования, официально вступили в силу с 4 июля. Обновленный текст основного закона страны уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года", — сказано в документе.
В общей сложности в основной закон страны внесено 206 поправок. В Госдуме уже приступили к работе над изменением законодательной базы.
Голосование по поправкам в Конституцию длилось с 25 июня по 1 июля. По официальным результатам Центризбиркома, поддержали изменения 77,92% проголосовавших, против поправок выступили 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%.
В Кремле итоги референдума назвали триумфом. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, столь высокую явку и поддержку спрогнозировать было сложно.
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