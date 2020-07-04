ВФЛА не выплатила в срок World Athletics штраф в размере 5 миллионов долларов

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не смогла в установленные сроки выплатить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф в размере 5 миллионов долларов.
Президент ВФЛА Евгений Юрченко отметил, что решение World Athletics вызвало у него "глубокое разочарование". По его словам, выплата штрафа в текущей экономической ситуации для федерации оказалась неподъемной, а средства найти не удалось.
"Самостоятельно решить проблему выплаты штрафов мы не можем. При этом с нашей стороны касательно поиска этих средств было сделано все возможное. World Athletics, к сожалению, отказывается учитывать экономическую и эпидемиологическую ситуации, и тот ущерб, который был нанесен пандемией в России и мире", — приводит слова Юрченко официальный сайт ВФЛА.
Он также отметил, что ВФЛА продолжит переговоры по возможным путям выхода из этого кризиса.
Напомним, World Athletics в марте 2020 года оштрафовала ВФЛА за причастность прежнего руководства организации к подделке документов по делу Данила Лысенко. Федерацию обязали выплатить 5 миллионов долларов до 1 июля 2020 года, но поскольку сделано это не было, российских легкоатлетов могут не допустить на международные соревнования даже в нейтральном статусе.
Комментарии
Не нашлось средств у Государства - основного спонсора российского спорта,как не нашлось и искреннего раскаяния за махинации с допинг - пробами , за которые,собственно,и был наказан российский спорт.
А хохла Данила Лысенко на запчасти не смогли продать?
Прощай легкая атлетика в России. Сильнейшие уедут, остальные пойдут искать мирскую работу. Аминь.
На выборы гораздо больше потратили. Только на парад миллиард рублей.