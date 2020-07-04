Песков прокомментировал объявление о продаже мятой рубашки Владимира Путина

Объявлению в интернете о продаже рубашки, которую президент России Владимир Путин якобы оставил в одном из отелей, верить нельзя, заявил РИА "Новости" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет. Такого быть не может", — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, возможно ли, что президент мог забыть рубашку, и можно ли верить таким сообщениям.
Ранее нестираную рубашку российского лидера выставили на одном из популярных сайтов объявлений. Продавец утверждал, что Путин якобы забыл предмет одежды в одном из отелей Нижнего Новгорода. Найденный "артефакт" он оценил в 165 тысяч рублей, а для подтверждения его подлинности был готов отдать на экспертизу.
Комментарии
Гарант не оставляет свои вещи. Может только чужие забрать...
Жаль свои часики Blancpain Leman Aqua Lung Grande Date, по старости не оставил,
Лучше бы спросили, что же он не продаст Ниву 2121 и ржавый прицеп Скиф к ней? Очевидно же что ему не придётся на пенсии картошку с дачи возить пользуясь этой техникой.