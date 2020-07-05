Жителей Алтайского края в воскресенье, 5 июля, ожидает теплая погода с большим количеством осадков и сильным ветром, информируют в региональном Гидрометценре.
По данным метеорологов, в светлое время суток воздух в крае прогреется до +22°С... +27°С. Местами по югу и востоку потеплеет до +32°С. На большей части региона ожидаются кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы и град. Кроме того, утром будет туман. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 18 метров.
В Барнауле днем столбики термометров будут показывать от +25°С до +27°С. Во второй половине дня — кратковременный дождь, гроза. Скорость юго-восточного ветра составит от 4 до 9 м/с, усиления могут достигать 14 м/с.
Комментарии