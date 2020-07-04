Пьяный мотоциклист без прав разбился на алтайской трассе

Фото: МВД по Республике Алтай
ДТП произошло в Турочакском районе днем 3 июля, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай. На 191 км автодороги Бийск – Турочак – Артыбаш 33-летний мотоциклист не справился с управлением мотоциклом "ИЖ Планета-5" и допустил опрокидывание.
В результате мужчина получил телесные повреждения. Его госпитализировали в районную больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
В частности, полицейские уже выяснили, что у местного жителя не было водительских прав. Кроме того, у него выявили признаки алкогольного опьянения. Проходить медосвидетельствование он отказался.
Против него возбудили административное дело по 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Ему грозит до 15 суток ареста либо штраф в размере до 30 тысяч рублей.
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