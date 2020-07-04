Адвокат Ефремова заявил, что артист ничего не помнит о ДТП

Михаил Ефремов ничего не помнит о том, что происходило в момент смертельной аварии, заявил адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы артиста. Об этом сообщает RT.
"С первого дня Михаил Ефремов не помнит вообще ничего, он был сильно пьян. Он ничего не помнит", — ответил Пашаев на вопрос о том, был ли в салоне автомобиля кто-то еще.
При повторной попытке получить прямой ответ на вопрос, юрист сказал, что он не может это комментировать.
Ранее Пашаев заявил, что Ефремов сел за руль пьяным, чтобы выручить друга. По словам правозащитника, в день, когда произошло ДТП, был православный праздник, поэтому артист выпил.
В этот же день ему с Украины позвонил друг и сообщил, что его мать и супруга попали в московскую больницу в тяжелом состоянии. Поскольку границы с Украиной сейчас закрыты, приятель попросил актера съездить в медучреждение.
Как уже сообщал amic.ru, вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Находясь пьяным за рулем своего автомобиля, артист выехал на встречную полосу и протаранил курьерский фургон, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров.
Мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице. Сам актер не пострадал, до 9 августа он будет находиться под домашним арестом. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
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