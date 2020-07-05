Первый снимок певицы Маргариты Абросимовой (известна под сценическим псевдонимом МакSим) опубликовала на своем аккаунте в Instagram менеджер артистки Маргарита Соколова.
На фотографии поп-исполнительница стоит рядом со своим тренером на теннисном корте. Подписчикам понравилось, как выглядит певица. Поклонники в комментариях оставили множество комплиментов.
Ранее amic.ru писал, что 23 апреля 2019 года стало известно о том, что МакSим попала в ДТП, когда ехала в аэропорт. Она собиралась лететь в Москву на съемки клипа на песню "Абонент недоступен".
У певицы диагностировали гематомы и ссадины по всему телу, а также повреждение челюсти. Певица объявила, что из-за травм уходит со сцены.
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