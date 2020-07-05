Еще 21 человек заразился коронавирусом в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай подтвержден 21 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Всего в Горном Алтае подтверждено 870 случаев заболевания, в том числе 483 – в Кош-Агачском районе, 185 – в Горно-Алтайске, 74 – в Майминском районе, 37 – в Турочакском районе, 32 – в Улаганском районе, 16 – в Онгудайском районе, 13 – в Шебалинском районе, 12 – в Усть-Коксинском районе, 10 – в Усть-Канском районе, 7 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию обследовали 39 256 человек, а в данный момент под наблюдением находятся 677 человек.
Отмечается, что за 4 июля выздоровели 23 пациента из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского и Улаганского районов.
Комментарии
Они проверяют каждого наверно..