Больше десятка деревьев упали на палаточный лагерь в Сибири

В Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра более десятка деревьев упали на палаточный лагерь на озере Маслеево, сообщают "РИА Новости".
Во время грозы, когда от ветра деревья начали падать, в палатках спали люди. Один человек погиб, пятеро, включая одного подростка, пострадали.
"Все пятеро госпитализированы в районную больницу. У двоих легкая степень тяжести, еще у двух средняя, один в тяжелом состоянии", — рассказали агентству в краевом минздраве.
В главке МВД отметили. что полицейские в регионе подняты по тревоге и работают на месте происшествия. Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.
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