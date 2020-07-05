Российскому врачу отказали в проведении КТ из-за полноты

Галина Лебедева, которая 34 года проработала гинекологом в Уярской больнице Красноярского края, скончалась из-за поражения легких после заражения коронавирусом. В больнице ей отказались делать компьютерную томографию со словами: "Не влезет".
58-летняя женщина умерла 2 июля, а за медицинской помощью впервые обратилась 21 июня. Тогда ей выписали антибиотики, но на следующий день дочь отвезла Лебедеву в больницу, потому что улучшений не было.
"Она хотела сделать КТ, но ей сказали, что в КТ она не влезет, надо делать снимок. Сделали снимок, сказали, что все чисто. Никакую госпитализацию никто не предложил", — рассказала девушка изданию NGS24.ru.
Спустя некоторое время женщине все-таки провели обследование, но оказалось, что мест в больнице нет, а нашлась койка только после того, как родственники стали звонить на горячую линию по коронавирусу. Позже дочь смогла добиться перевода матери в Красноярск, но там она скончалась.
Комментарии
Медицинское братство! Что уж говорить о простых людях....