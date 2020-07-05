Общее число выздоровевших от коронавируса в России превысило 450 тысяч

За сутки в России выявили 6736 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число больных достигло 681 251. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Лидером по приросту также остается Москва – 650 больных за последние сутки. После идут Московская область – 287, Санкт-Петербург – 275.
На 5 июля из больниц выписали еще 3871 пациента, общее число выздоровевших составляет 450 750, с подтвержденным коронавирусом скончалось еще 134 человека, с начала пандемии в стране зарегистрирован 10 161 летальный случай.
Как ранее сообщал amic.ru, за прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано рекордное число новых случаев инфицирования COVID-19 – 115. Общее число больных в регионе достигло 4414.
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