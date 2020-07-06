Eau de Space. НАСА выпустит парфюм с ароматом космоса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) собирается выпустить парфюм с ароматом космоса, сообщает Telegram-канал Mash.
Запах будет напоминать смесь металла, жареного стейка, рома и малины. Изначально химик Стив Пирс создавал сочетание для подготовки будущих астронавтов. В работе он опирался на мнения специалистов и космонавтов.
Однако позднее парфюм решили сделать доступным вообще для всех. Сейчас Пирс собирает деньги с помощью краудфандинга, а к созданию духов подключили профессиональных парфюмеров.
Духи уже получили название Eau de Space, что буквально переводится как "запах космоса". Первая партия появится в продаже уже в октябре.
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