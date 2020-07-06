На Алтае мать двоих детей спасла упавшего в реку тренера по борьбе

Экс-следователь и мать двоих детей Олеся Яжанкина спасла мужчину, который потерял равновесие и упал с моста в реку Седлушка в райцентре Шебалинского района, сообщают "Новости Горного Алтая". Мостовой переход там находится на высоте более трех метров.
Женщина увидела, что человек находится без сознания и лежит в воде лицом вниз. Медлить было нельзя – пострадавший мог погибнуть.
Яжанкина бросилась в воду, вытащила мужчину на берег и позвонила в полицию. Селянин пришел в сознание до прибытия помощи. Он оказался тренером по борьбе местной детско-юношеской спортшколы.
Ранее amic.ru писал, что работники поисково-спасательного отряда на акваториях в Барнауле спасли двоих подростков на Оби, которых унесло течением на бревне. Их пересадили на лодку и отвезли на берег. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.
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Теперь он обязан учить ее детей борьбе бесплатно