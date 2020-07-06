Мужчина похитил 90 тысяч у алтайской пенсионерки и потратил их в сауне

Красногорский районный суд приговорил к колонии мужчину, который похитил 90 тысяч рублей у 91-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
10 января селянин согласился помочь скинуть снег с крыши веранды пенсионерке, которая проживает с сыном-инвалидом.
Выполнив работу, помощник с разрешения хозяйки воспользовался туалетом, где женщина хранила деньги. Следователям удалось доказать, что злоумышленник забрал сбережения пенсионерки.
В тот же день мужчина позвал друзей в одну из саун Бийска, где потратил всю сумму на аренду и дорогостоящий алкоголь.
Ранее amic.ru писал, что сбежавший из колонии-поселения зэк изнасиловал пенсионерку и заразил ее ВИЧ-инфекцией. Злоумышленника приговорили к пяти годам колонии строгого режима.
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