Базовая модель iPhone 12 станет компактнее нового iPhone SE

Слева направо: iPhone SE, iPhone 12, iPhone 7 / Фото: MacRumors
Базовая модель iPhone 12, которая по слухам получит 5,4-дюймовый дисплей, станет компактнее недавно вышедшего iPhone SE (2020). Фотоснимки макетов будущего гаджета Apple опубликованы на форуме MacRumors.
На кадрах видно, как образец нового 5,4-дюймового iPhone 12 лежит рядом с iPhone SE первого поколения (экран 4,5 дюйма) и iPhone 7 с диагональю 4,7 дюйма (размер соответствует свежему SE).
При этом макет iPhone 12 на 6 мм шире iPhone SE и на 3 мм тоньше iPhone 7. Энтузиасты отмечают, что новый iPhone лежит в руках примерно как SE, однако за счет прямых рамок пользоваться им намного удобнее, чем "семёркой".
Согласно утечкам, осенью 2020 года Apple выпустит четыре iPhone 12 с разными диагоналями: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все девайсы оборудуют OLED-матрицами, а модели с приставкой Pro получат экраны с частотой обновления 120 Гц.
Официальный анонс новых iPhone и других новинок Apple должен состояться уже в сентябре. Однако из-за пандемии коронавируса презентацию могут перенести на октябрь.
Ранее сообщалось, что комплект iPhone 12 значительно урежут.
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