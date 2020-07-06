Ученый объяснил, как коронавирус попал в Европу до вспышки в Китае

Коронавирусная инфекция существовала по всему миру до появления "нулевого пациента" с COVID-19 в Китае, уверен профессор университета Ньюкасла Том Джефферсон. Соответствующее его заявление приводит британская газета The Daily Telegraph.
В качестве доказательства такой теории ученый привел случаи обнаружения коронавируса в канализационных стоках Барселоны весной 2019 года, а также в сточных водах Милана и Турина в декабре 2019-го.
Профессор считает, что заражения людей до этого не происходило, потому что вирус находился в спящем состоянии. Впоследствии, под воздействием неизвестных факторов он "проснулся" и случилось массовое заражение.
Еще одним подтверждением того, что вирусы могут находиться в "спячке" Джефферсон называет эпидемию "испанки" в Западном Самоа в 1918-1920 годах, в результате чего скончалась почти треть местных жителей.
По словам ученого, инфекция никак не могла туда попасть извне, так как никаких контактов с окружающим миром у коренного населения не было. В то же время хронологически это совпало с масштабной эпидемией испанского гриппа по всему миру.
Комментарии
В спящем состоянии...
Ага, в мозгах у аферистов
По-моему, это завуалировано доказывают населению "естественное" происхождение ковида.
По-моему, это завуалировано доказывают населению "естественное" происхождение ковида.
09:47- гость - "По-моему, это завуалировано доказывают населению "естественное" происхождение ковида."
А есть сомневающиеся? Это было объяснено и раньше, но вы игнорировали этот факт, у вас свои были "исследования" в этой области и вы им верили
1) вирус вышел с океана , сомнений нет.
2) есть сомнения по поводу его естественного происхождения.
3) нужно найти ту пусковую кнопку, которая запускает столь неприятные для человечества процессы.
6.07.2020 10:05
- гость -
нужно найти ту пусковую кнопку, которая запускает столь неприятные для человечества процессы.
В сшании надо искать эти кнопки.Вся пакость оттуда.Империя зла,она и есть-империя зла.
Ага, а еще Земля плоская)))))))) Знатоки, блин)
Похоже, тут клуб любителей хРен ТВ собрался.
"А есть сомневающиеся?"
Я свою точку зрения по этому поводу не озвучивала, точнее её нет, так как я не знаю. Да и большого смысла в этой правде теперь нет. Есть проблема и её надо решать.
А вот завуалированные "доказательства" естественности происхождения, которые озвучивает известные и не очень люди, заставляет задуматься, что это не так))
"Похоже, тут клуб любителей хРен ТВ собрался."
А что такого необычного в том, что вирус могли синтезировать. Это далеко не фантастика. Технологии есть, нужен только мотив, но и он найдётся.
В том, что вирус мог мутировать сам тоже ничего необычного.
Как было на самом деле, возможно, что мы никогда не узнаем.
Многие вирусологи утверждают, что не похоже, что данный вирус перешёл в популяции человека от животных, так как слишком быстро распространяется среди людей и имеет большое с родство к рецепторам человека.
Как вариант, могла произойти случайная утечка биоматериала. Это вам кажется все это фантастикой, но мы живём с вами в мире высоких технологий, а кто-то привык только к палке-копалке.