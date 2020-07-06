Барнаульский футболист вновь стал чемпионом России по футболу

Барнаульский футболист Александр Ерохин сыграл в чемпионской игре "Зенита". В очередном матче РПЛ команда из Санкт-Петербурга в гостях выиграла у "Краснодара" со счётом 4:2 и за четыре тура до финиша турнира обеспечила себе первое место.
В концовке игры в составе "Зенита" вместо Артема Дзюбы на поле вышел воспитанник барнаульского футбола Александр Ерохин. Всего в этом сезоне полузащитник провел за питерцев 20 матчей, в которых забил в ворота соперников два мяча.
Добавим, что Ерохин стал чемпионом России в составе "Зенита" второй год подряд.
Комментарии
Динамо Барнаул рулит) !!!