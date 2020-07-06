Алтайские спасатели на лошадях прибыли за травмированным туристом

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Сотрудники Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова в Алтайском крае эвакуировали отдыхающего, который получил травму и не смог продолжать движение самостоятельно, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Инцидент произошел рядом с Бащелакскими озерами в Солонешенском районе. 22-летний молодой человек повредил плечо.
"Мобильная связь в данном районе отсутствовала, на связь группа выходила с возвышенности, — рассказал спасатель международного класса Владимир Катунин. — От ближайшего населённого пункта (село Топольное) до места происшествия нам пришлось добираться в том числе и на лошадях, так как другой транспорт там не пройдет".
В спасательной операции также участвовали волонтеры и местные жители. Пострадавшего доставили в районную больницу.
Спасатели напомнили о необходимости проходить регистрацию в подразделениях МЧС России перед началом маршрута по труднодоступной местности. Это позволяет отслеживать группы туристов и своевременно оказывать им помощь, если она потребуется.
Для этого нужно зайти на сайт Главного управления МЧС России того региона, с территории которого начинается маршрут, с главной страницы перейти по ссылке "Регистрация туристских групп" и заполнить форму.
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