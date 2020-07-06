Алтайская волейболистка поделилась кадрами откровенной фотосессии

Фото: instagram.com/natasharsh
Игрок усть-каменогорского "Алтая" Наталья Шаршакова приняла участие в откровенной фотосессии и поделилась кадрами со своими подписчиками в Instagram.
"Все никак не могу начать писать посты. Как у любой нормальной девушки, у меня за время отпуска накопилось куча фоточек, да и к тому же в жизни появилось много увлечений, которыми так хочется поделиться. Слова никак не складываются в тексты, а тексты совсем не хотят становиться постами", — написала Шаршакова.
Волейболистка является уроженкой Быстроистокского района Алтайского края. В "Алтай" из Усть-Каменогорска игрок перешла в 2017 году. Позже Шаршакова решила сменить российское гражданство на казахстанское и была заиграна за сборную соседнего государства. В составе "Алтая" она стала двукратной чемпионкой страны, дважды завоёвывала Кубок Казахстана и однажды — Суперкубок.
Комментарии
хороший фотошоп
Уже не алтайская, чё трындеть
Раньше амик был сайтом объявлений по продаже илитной провинциальной недвижимости. Теперь амик становится лентой с инстасамками.
Красивая
6.07.2020 13:39
Евгений, а тебе брутальные инстасамцы милее? Понятно.
Кому и кобыла невеста
А то что кашолка Родину продала её не красит
В чем прикол такого замазывания фото , хуже чем 100летней давности камеры,тснимали бы на мыльницу тогда 0.3мп в общем все фото брак, девушке нужно пересняться.