Барнаулец арендовал у знакомого грузовик и продал его

Житель Барнаула сдал в аренду своему знакомому грузовой автомобиль "ГАЗ 33021", однако спустя месяц товарищ перестал выходить на связь и судьба грузовика стоимостью в 150 тысяч рублей оставалась неизвестной.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в ходе расследования стражи порядка установили личность подозреваемого и выяснили, что он продал автомобиль на металлобазу, а вырученные на этом деньги потратил на личные нужды.
В отношении злоумышленника полицейские возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".
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