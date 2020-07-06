В Бийске сбили женщину на пешеходном переходе

Фото: vk.com/incident_22
Женщина попала под колеса иномарки Mazda в наукограде, сообщает паблик "Инцидент Бийск". Авария произошла в понедельник, 6 июля, рядом с продуктовым магазином "999".
На кадрах видно, что пострадавшая лежит рядом с пешеходным переходом.
Женщину увезли на автомобиле скорой помощи. О ее состоянии ничего неизвестно.
На место происшествия также прибыли патруль ДПС и спасатели.
Ранее amic.ru писал, что в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской столкнулись два легковых авто.
Комментарии
С перехода походу снёс. Ничего удивительного. Чего ради ему снижать скорость? Пешеходный переход? Ограничение 40 км/ч? Пфф.
Статистика сбитых людей на пешеходном растет . а почему? Да потому что водилы агрессивные, не выполняют ПДД, им закон не писан. Давят людей как тараканов. Как можно сбить человека на пешеходнике? Ведь водила видит, что идет пешеход, а водила несется на своем авто не снижая скорость. Надо ужесточить требования к тем, кто сбивает людей на пешеходном, где по праву должен идти пешеход. Отобрать права навсегда и конфисковать машину и посадить за наезд на пешеходнике.