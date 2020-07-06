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В Бийске сбили женщину на пешеходном переходе

, ИА "Амител"
ДТП случилось рядом с продуктовым магазином

Фото: vk.com/incident_22

Женщина попала под колеса иномарки Mazda в наукограде, сообщает паблик "Инцидент Бийск". Авария произошла в понедельник, 6 июля, рядом с продуктовым магазином "999".

На кадрах видно, что пострадавшая лежит рядом с пешеходным переходом.

Женщину увезли на автомобиле скорой помощи. О ее состоянии ничего неизвестно.

На место происшествия также прибыли патруль ДПС и спасатели.

Ранее amic.ru писал, что в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской столкнулись два легковых авто.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.07.2020 13:50
АБОРИГЕН

С перехода походу снёс. Ничего удивительного. Чего ради ему снижать скорость? Пешеходный переход? Ограничение 40 км/ч? Пфф.

6.07.2020 14:15
Читатель

Статистика сбитых людей на пешеходном растет . а почему? Да потому что водилы агрессивные, не выполняют ПДД, им закон не писан. Давят людей как тараканов. Как можно сбить человека на пешеходнике? Ведь водила видит, что идет пешеход, а водила несется на своем авто не снижая скорость. Надо ужесточить требования к тем, кто сбивает людей на пешеходном, где по праву должен идти пешеход. Отобрать права навсегда и конфисковать машину и посадить за наезд на пешеходнике.

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