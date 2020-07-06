Найдены тела двух из трех пропавших на реке Бия

В Республике Алтай продолжаются поиски без вести пропавших людей, которые 27 июня перевернулись на моторной лодке на реке Бия в селе Турочак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"5 июля в 9 км от населенного пункта Озеро-Куреево ниже по течению реки Бия, рыбаком обнаружено тело мужчины, утонувшего 27 июня. Тело извлечено и передано правоохранительным органам... Тела двоих найдены и переданы правоохранителям, поиски третьей женщины продолжаются", — рассказали в ведомстве.
Ранее amiс.ru писал, что в момент опрокидывания моторной лодки на ее борту находились четверо человек. После инцидента одному из них удалось выбраться на берег, однако семью из трех человек унесло вниз по течению.
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