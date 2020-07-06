Двое танцоров из Барнаула участвуют в новом сезоне "Танцев" на ТНТ

Двое барнаульцев пришли на кастинг "Танцев" на ТНТ, который состоялся в Новосибирске, рассказали телеканалу "Катунь 24" креативные продюсеры проекта Константин Обухов и Александр Романов.
Участники из столицы Алтайского края представляют уличные стили танцев – брейкинг и паппинг. Первый жанр продемонстрировал Кирилл Никитин, а второй – Матвей Манаков.
При этом продюсеры уточнили, что участников из Алтайского края может быть больше, так как подано очень много заявок на кастинг через интернет, и запомнить все города, откуда поступают заявки, достаточно сложно.
По словам Обухова и Романова, наставники в последнем сезоне популярного шоу останутся прежними. Это Татьяна Денисова, Егор Дружинин и Мигель.
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