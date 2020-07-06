Прямые авиарейсы откроют между Горно-Алтайском и Санкт-Петербургом

Прямое авиасообщение между Горно-Алтайском и Санкт-Петербургом откроют с 19 июля, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.
Полеты будут осуществлять два раза в неделю – по средам и воскресеньям. Рейсы организует компания Nordwind.
Она же с 16 июля откроет полеты и в Москву. Пассажиров будут доставлять в пункт назначения на самолетах Boeing-737 вместимостью 189 человек пять раз в неделю.
Ранее прямое сообщение с российской столицей открыла авиакомпания "Уральские авиалинии". Первый регулярный рейс состоялся 1 июля.
Как уже писал amic.ru, в аэропорту Белокурихи приземлился первый за 30 лет самолет, выполняющий регулярный пассажирский рейс. Он прибыл из столицы Республики Алтай. В Белокуриху из Горно-Алтайска теперь можно улететь в понедельник и пятницу, в Горно-Алтайск – во вторник и субботу.
Комментарии