"Гармонично и логично". Как мечта студенток-лингвисток стала социальным бизнесом

Даже средний уровень знания иностранного языка открывает большие возможности для учебы и карьеры. Например, можно поехать на стажировку в Америку или бесплатно учиться в Чехии. О том, как лингвистика может изменить жизнь не только тех, кто учит языки, но и тех, кто их преподает, рассказали руководители образовательного центра "ИМКА Прайм" Ольга Гоберник и Оксана Павлова.

- Как появилась идея открыть образовательный центр?

- Хороший вопрос. Всегда идеи возникают в какой-то момент, когда, возможно, человек начинает переосмыслять свое состояние, свои действия. В моем случае это было достаточно давно, еще в студенческие годы я работала в языковом лагере одном, и вдохновилась идеей погружения в языковую среду, тимбилдингами, тем, как люди взаимодействуют на языке. Затем, закончив лингвистический институт и начав работать в госуниверситете, чему я посвятила достаточное количество времени и очень этому рада, где мы собственно и начали сотрудничать с моим партнером и потом начали свое дело. Все это привело к тому, что я поняла, насколько значим иностранный язык в нашей жизни; насколько интересно молодежи, студентам найти какие-то варианты стажировок, спокойно поехать за границу, начать там учиться, начать там развиваться. И вот все это привело к образованию какого-то уже прям центра, организации. Потом мы закрепились юридически, ну и в дальнейшем — несколько лет работы в разных центрах, организация своего дела. Таким образом все и началось.

- В каком году открыли центр "ИМКА Прайм"?

- "ИМКА Прайм" мы открыли в прошлом году, в январе 2019 года. До этого мы несколько лет работали в найме. И да, как верно сказала Ольга, мы в прошлом — преподаватели английского языка в госуниверситете, а также в прошлом мы были вожатыми в языковом лагере. И вот, на самом деле, создание своего бизнеса, открытие своего центра было логичным продолжением того, что мы делали.

- Расскажите, чем ваш центр отличается от других?

- Скажу следующее: когда то — история начинается с того момента, когда мне было 15 лет - я поставила себе цель, что я хочу заниматься тем, что будет связано с иностранным языком. Это не было каким-то определенным "я хочу преподавать" или "я хочу только путешествовать". Была идея, чтобы это была сфера иностранного языка. На самом деле, наш центр – это сбывшаяся мечта той 15-летней девочки, потому что мы занимаемся всем, что можно сказать про иностранные языки. Это комплексный подход к обучению: у нас 11 иностранных языков, не только английский, у нас и редкие языки…

- Давайте назовем?

- Персидский, чешский, турецкий… Конечно, есть и такой "стандартный" набор: это английский, немецкий, французский. Очень популярны китайский, японский, итальянский, испанский. Вот это все языки, которым мы обучаем как детей, так и взрослых. Также в нашем центре есть программы: городской и выездной лагерь - тоже возможность погружения в язык. В нашем центре есть возможность получить зарубежные стажировки, также возможность получить качественные переводческие услуги: устные, письменные, с нотариальным заверением. То есть, чем отличается наш центр, так это тем, что мы готовы комплексно решать любую проблему, связанную с иностранным языком.

- А с чего все начиналось? Когда вы юридически закрепили и открыли центр — что это было? Сколько было языков? Сколько было людей по началу?

- На самом деле уже была определенная команда. То есть, мы открывали центр не с нуля, не с одним языком. Мы уже знали преподавателей, уже очень хорошо общались с людьми, с которыми потом создали этот центр. Сейчас у нас такая классная команда, 11 иностранных языков. Это правда здорово! Это очень интересно, когда один специалист обладает знанием трех языков, например, и может их на хорошем уровне преподавать — это очень круто. Поэтому у нас изначально была команда, была идея, и когда мы оформлялись и документально все это подтверждали, мы уже знали, с кем будем работать. То есть люди уже шли к нам заниматься, шли к нам в лагерь, это была такая "на основании чего-то" уже работа.

- То есть плавная дорожка из найма в собственный бизнес…



- Ну достаточно плавная, да.



- Дорожка, скажем, такая, не полевая, а асфальтированная!

- Совершенно верно, да. Логичный переход. И более того, в 2018 году мы стали частью международного движения YMCA, и вот у центра появилось название — именно "ИМКА Прайм". Многие задают вопросы: что означает? Почему "ИМКА"? Что это такое? Это слово свидетельствует о том, что мы являемся частью одного из крупнейших молодежных международных организаций в мире. Я люблю эти цифры, хотя Ольга всегда смеется: на самом деле организация существует в 125 странах мира, и в прошлом году организации исполнилось 175 лет. То есть это мировой опыт, который мы используем. Поэтому логично было, что мы не могли не указать, что мы принадлежим к этой организации.



- Оксана действительно глубже и лучше меня понимает и понимала изначально перспективу сотрудничества и вступления в организацию YMCA. Ну это и есть "ИМКА" по-русски - аллитерация. Мне было сложно понять, как люди работают, что они делают, почему они так популярны во всем мире, почему там такие интересные происходят проекты. И когда я с этим ближе познакомилась, поняла: это настолько действительно здорово, что у человека, обычного студента или старшего школьника, есть возможность взаимодействовать со сверстниками из других стран. Это абсолютно бесплатно, они делают какие-то классные проекты по экологии, очень интересные проекты по лидерству. То есть настолько насыщенная программа! И то, что мы являемся частью этой программы — можем проводить конференции, тренинги какие-то, в том числе для своих вожатых и преподавателей - для меня очень ценно. То есть организация – класс.



- Означает ли вступление в организацию какие-то стандарты работы, то есть есть ли стандартизация здесь?

- Безусловно, мы должны отвечать главной миссии организации: это развитие тела, разума и духа. Необходимо свои программы адаптировать таким образом, чтобы вот этой миссии они отвечали. В принципе, это очень логичное такое самоопределение с тем самым социальным бизнесом, которым мы занимаемся.

- Еще я хочу дополнить, что вступление в эту организацию позволило получать гранты нам на обучение наших сотрудников. То есть мы делаем это не только для тех ребят, которые приходят к нам учиться. Для меня было очень важно предоставить нашим сотрудникам обучаться за рубежом. И вот за два года нашего тесного такого взаимодействия мы обучались уже в Швейцарии, во Франции, в Германии, в Белоруси, и в этом году у нас есть четыре сотрудника, которые поедут на обучающие стажировки во Францию и также в Беларусь. Это тот самый мировой опыт, который мы используем. Это большая редкость. В России таких организаций 12 в разных городах, от Калининграда до Сибири. Но у всех одна основная идея - "твори добро". И на самом деле есть возможность самореализации.

- Я думаю, что многие уже захотели к вам на работу устроиться после такого рассказа. Расскажите, где вы находите людей, которые знают персидский и другие редкие языки, которые вы называли?

- Это очень интересно, потому что многие наши сотрудники приходят к нам на запрос. То есть в какой-то момент мы начинаем думать, вот нам бы хотелось или у нас студенты хотят заниматься каким-то редким языком - где бы нам найти, например, преподавателя чешского? Ведь в Барнауле это не такой частый запрос! И какими-то интересными путями, через знакомых, мы узнаем, что есть классный преподаватель. Например, сейчас у нас есть преподаватель по "Скайпу". Она живет вообще в Челябинске. Но с большим опытом подготовки детей к сдаче экзамена по чешскому языку, с опытом работы с группами и по "Скайпу". В общем, настолько эффективный преподаватель, что мы просто благодарны.

- Да, бывает, что преподаватели находят нас сами. Они видят наши профили в "Инстаграме", "Вконтакте", и говорят: "меня зовут так-то, я готов вести иностранный язык". Мы обсуждаем все детали, делаем объявление и появляются студенты, которые нам на самом деле настолько благодарны, что есть такая возможность изучать язык в Барнауле. Турецкий, по крайней мере, только у нас?

- Да, я не знаю других преподавателей...

- А как нашли турецкого преподавателя?

- О, это интересная история. Девочка, дочка преподавателя, долгое время ездила с нами в лагерь. И мы, на самом деле, даже не знали, что у нее были когда-то турецкие корни. Мама ее рассказала нам, что готова провести мастер-класс, если будет интересно. И нашлись люди, которые заинтересовались и сейчас продолжают заниматься. Поэтому мы всегда говорим, что в нашей деятельности все взаимосвязано, гармонично и логично, то есть одно вытекает из другого. Поэтому, наверное, это была та самая дорога, когда человек пришел к нам...

- Судьбоносная встреча с преподавателем турецкого.

- Вы затронули тему, что есть преподаватели по "Скайпу". Я могу предположить, что вы были более чем другие центры готовы к той ситуации, которая у нас сложилась с коронавирусом. Расскажите, как вы переживаете вот эту ситуацию, когда образовательным центрам работать запретили? Когда это опасно действительно было, особенно в первое время, да и сейчас, вероятно, тоже? Как вы вот здесь остались на плаву?



- Вы правы: мы были готовы к тому, чтобы перейти в онлайн-формат. Я не буду сравнивать с другими центрами, просто не знаю, насколько они были готовы, но у нас направление занятий по "Скайпу" было уже два года точно. То есть мы уже знали, как заниматься по "Скайпу". Это был в основном английский язык. И это было по рекомендации в основном: нас кому-то порекомендовали, а эти люди жили далеко, вот мы и были вынуждены придумать программы, их адаптировать. В момент наступления карантина мы действительно были спокойны абсолютно, готовы, и преподаватели, к счастью, у нас были все адаптированы и готовы. Может, кто-то не очень хотел заниматься именно онлайн...



- …Но выбора то нету!



- Да, выбора нет, вы правильно сказали - допобразованию пока не разрешено работать офлайн, поэтому все спокойно переключились. Какой-то момент – 2-3 недели – это была адаптация, техническая, к тому, как вести занятия, когда у тебя человек не перед тобой сидит и взаимодействует с тобой глазами и мимикой, а чуть подальше. Но это все работает, это все абсолютно нормально. Все преподаватели, без исключения, смогли себя реализовать с очень хорошим результатом. Очень многие родители сейчас говорят о том, что им удобнее, когда ребенок занимается так двумя-тремя языками и не нужно возить ребенка каждый день...



- Откуда-нибудь с Балтийской до центра каждый день! Представляю, сколько времени можно сэкономить…



- Да, конечно! И для них это максимально удобно. Они говорят: "мы готовы после того как все вернется в офлайн оставаться в том же режиме", "нас все устраивает", "мы очень благодарны"...

- Скажите, произошло ли у вас падение объемов продаж?



- Я любитель статистики на самом деле, для меня это что-то новое. Мы посчитали, практически 75% мы смогли перевести из офлайн в онлайн, и многие продолжают заниматься именно таким образом. Я бы хотела отдельно сказать слова благодарности нашим преподавателям, которые не испугались, потому что для кого-то это было все-таки вновь. За буквально неделю времени мы адаптировали платформы, подготовили новые программы, учебные материалы. И наши преподаватели, — на самом деле, здесь большие слова благодарности им, что они не испугались и поверили нам, что это возможно, это реально, это возможность работать дальше.

- 75% – это, по-моему, очень хороший показатель…

- Да, мы довольны.

- Расскажите, как изменится ваша жизнь, когда разрешат принимать группы офлайн.

- Есть несколько вариантов развития. То есть мы сейчас рассматриваем направление онлайн-образования как полноценное направление не потому, что мы обязаны или вынуждены им пользоваться, а потому, что мы хотим его развивать. Мы видим, что а) это удобно многим нашим клиентам, б) таким образам границы Барнаула или Алтайского края – они расширяются максимально...

- Ведь у нас в крае наверняка тоже есть дети, которые хотят заниматься языком.

- Да, везде, где есть техническая возможность, можно предлагать эту услугу.

- Да, и у нас очень много студентов из Москвы, потому что у нас больше ценовая доступность. Они получают качественные знания от сибирских преподавателей. Онлайн дал возможность рассказать о себе больше. У нас даже есть студент, который живет в Китае, но вернулся сейчас в Барнаул и продолжает заниматься. А вернувшись потом в Китай, будет заниматься дальше с нашими преподавателями.

- А занимается он каким языком?

- Китайским. Русский студент, который живет в Китае, но готовится к сдаче международных экзаменов.

- То есть он подтягивает язык, живя в Китае, при помощи не китайского преподавателя, а при помощи нашей российской школы? Ну это, получается, замечательно, что есть такие истории и такие результаты!

- Просто, видимо, там у него очень много практики, но ему никто ничего не объясняет. А ему хочется еще и понимать, почему говорить так лучше, так правильно.

- То есть теорию вы ему даете, можно сказать?

- Можно сказать и так.

- Оксана, Ольга, в какой момент вы поняли, что вы предприниматели социальные?

- Социальный бизнес — это, на самом деле, такое интересное понятие. Если все люди знакомы с понятием "бизнес" или "благотворительность", то социальное предпринимательство — что это, с чем его едят, почему, как, - мы поняли, только когда пришли в Центр инноваций социальной сферы. Знакомство произошло в прошлом году в апреле. Я была участником федеральной программы "Мама-предприниматель". Проучилась неделю, защитила проект и познакомилась с на тот момент руководителем Центра инноваций социальной сферы. Нас пригласили на встречу. Мы ранее считали, что социальная сфера — это помощь только нуждающимся, это именно что-то про благотворительность. Но тогда мы поняли, что то, что мы делаем, — именно работаем в сфере образования, - это и есть социальный бизнес, который существовал, на самом деле, еще со времен социальной России. Это уже известное понятие. И мы поняли, что — да, мы движемся в правильном направлении. Мы определили, что наш центр имеет миссию создания особых условий для пробуждения интереса к изучению иностранных языков для детей, для взрослых, в том числе и с ОВЗ. Мы поняли, что наша миссия — создание особых условий для развития лингвистических способностей. То есть это не просто про проведение занятий и получение отличных знаний. Мы за то, чтобы знания были долгосрочными. И вот это привело нас к осознанию, что на самом деле то, что мы делаем — это социальный бизнес. После этого был курс "Акселератор социального предпринимательства". После этого — "Подиум социальных предпринимателей", когда у нас был шанс рассказать о себе и о своем проекте инвесторам города. Это был первый в истории Барнаула подобный подиум. И вот это — осознание того, что на самом деле то, что ты делаешь очень значимо, и тебя в этом поддерживают. У меня сегодня такая функция — говорить слова благодарности, и от преподавателей я перехожу к Центру инноваций, потому что они нам на самом деле помогли определиться и самоопределиться. Это были и качественные образовательные программы, когда учились я, Ольга, наши сотрудники получили возможность повысить квалификацию. В нашем центре работает преподаватель, - в Барнауле у нее единственной диплом преподавателя испанского языка, — и это также благодаря Центру инноваций. Когда мы получили грантовую поддержку, наш преподаватель получил образование в Москве. То есть это московский центр, обучение проходило онлайн. Центр инноваций помог нам рассказать о себе: это была и видеореклама, и публикации в СМИ — это основная часть. В этом году мы планируем создать сайт также в рамках грантовой поддержки от ЦИСС. Но основное - это, наверное, все те качественные знания, которые мы получаем, и программы, в которых мы участвуем.

- То есть образовательный центр получает образовательную помощь?

- Еще более, да.

- Я наверное добавлю. Я бы сказала, что максимальная помощь, максимальная ценность взаимодействия с Центром инноваций социальной сферы - это именно люди. То есть это те связи, которые мы там получаем, те знакомства, которые мы там приобретаем. Очень интересно. Из этого выросло много совместных проектов уже. В Instagram-пространстве мы делаем различные совместные прямые эфиры, квесты партнерские... То есть это настолько обогащает тебя людьми, причем такими увлеченными своим делом, со схожими какими-то ценностями... Это очень здорово.

- Давайте, может быть, немного расскажем о других социальных предпринимателях, коль уж не так давно День социального предпринимателя был, праздник. Давайте расскажем, может быть, про какие-то совместные проекты?

- В прошлом году мы начали тесное взаимодействие с резиденцией Деда Мороза, и было очень много интересных проектов в сфере именно сказки и детства. Это был и краевой конкурс варежки Деда Мороза, и "Школа волшебников Деда Мороза", после этого были интернет-проекты. Мы были участниками ярмарки "Алтайский край — территория детства", и это тоже было благодаря этим партнерским связям. В ближайшее время в июле мы готовим большой краевой конкурс для детей "Лучше всех". И это такое партнерство. И друзья, которые появлялись за время обучения, - это вот те люди, которым не нужно объяснять, что это не только про зарабатывание денег...

- На одной волне.

- Да, вот именно — да, одна волна. Это не просто про бизнес, деньги, это про то, что это интересно, это значимо, это важно.

- Вы упомянули про то, что вы участвовали в ярмарке "Алтай — территория детства". У нас Олеся как раз тоже была в эфире, в гостях, рассказывала про это мероприятие. Расскажите про ваши итоги, как вам такой вот онлайн-формат и, может быть, есть какие-то успехи по продаже курса по каким-то новым контрактам?

- Наверное я вам сейчас заметку такую сделаю. Максимально интересно было увидеть, как в онлайн-формат переведется привычный нам офлайн-формат. То есть мы привыкли, что 1 июня — День защиты детей, все на улице, все — с шариками, все рисуют на асфальте. То есть это такой, конечно, стереотип, но он классный, работает, детям все очень нравится обычно. Мне было очень интересно, как это все реализуется. И тот объем работы, который проделали организаторы, он очень значителен. Заявки, которые поступали на сайт, как все это было отработано... Нам передавали заявки, мы беседовали с людьми, привлекали их и в онлайн лагерь, и абонементы у нас были выставлены, - то есть разные виды услуг. Мне очень понравилась сама эта схема. Мне кажется, это работающий абсолютно проект, который можно в дальнейшем развивать, может даже параллельно тому, что будет происходить офлайн. Ну а по количеству заявок - у нас есть любитель статистики.

- Я знаю, что присутствовало на платформе 87 предпринимателей, а получили в общей сложности более 300 заявок. То есть можно примерно разделить, сколько это было. У нас было семь заявок, то есть это те, которые пришли действительно с этой платформы, непосредственно. Но та информационная нагрузка, которая была, и то, что мы долгое время рассказывали о себе, — нам было гораздо легче просто все это трансформировать, показывать, чем мы занимаемся. И благодаря этой платформе мы сами познакомились еще и с другими предпринимателями, с других регионов. Приглашаем их теперь в новые проекты. Поэтому все, опять же, — та самая логика и гармония.

- Мы сегодня говорим про Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства "Мой бизнес"...

- Да, Центр инноваций социальной сферы – это один из его центров, форм.

- Да, Центр инноваций социальной сферы является частью Алтайского фонда МСП. Алтайский фонд МСП помогает предпринимателям, не только социальным. Хочется сказать, что можно прийти в Барнауле по адресу ул. Малотобольская, 19, а также зайти на портал мойбизнес22.рф и получить всю подробную информацию о той помощи и поддержки, которую оказывает фонд. У нас в гостях часто бывают предприниматели, которые такую поддержку получают, и которые дают нам отзывы об этом.

Вы говорили про тех предпринимателей, с которыми взаимодействуете. Давайте еще какую нибудь историю приведем?

- Наверное, стоит поговорить про Наталью Бутакову. То есть, про тренинги по профориентации подростков, которые она проводит.

- Кстати, она является победителем конкурса "Мама-предприниматель", на котором училась я.

- Да, как раз тогда мы и познакомились. Очень хорошие у них программы тренинговые, и в принципе очень интересный подход к профориентации подростков. Мы делали буквально недавно совместный прямой эфир. Нашим вкладом в этот эфир была информация о бесплатном образовании в Чехии, то есть как может ребенок — школьник, затем студент - получить там бесплатное образование. Мы про это очень много там говорили, очень много интересных вещей рассказали. В целом, я думаю что для подростков был интерес, и для родителей, в Алтайском крае это было интересно. Если мы сейчас будем про это говорить, я расскажу чуть подробнее.

- Очень хотелось бы об этом поговорить, как раз планировалось это сделать.

- Отлично.

- То есть получается с Натальей вы таким образом взаимодействовали. А она как раз занимается профориентацией детей и подростков?

- Да.

- Про Чехию… Очень интересно, действительно ли есть какая-то возможность поступить бесплатно в чешский университет? Почему такая возможность есть?

- Да, это на самом деле очень часто всех удивляет в России, что мы не знаем о возможности получения бесплатного высшего образования за рубежом. У нас четкий стереотип, что если ты обучаешь ребенка за рубежом, то это значительные траты, это очень долгий, сложный процесс, то есть все это организовать занимает очень много времени. На самом деле все гораздо проще, именно если говорить про Чехию. Чехия такая страна, где в принципе у них девиз такой, что все должно быть просто. То есть может быть не будет "люксовых" номеров отеля для студентов, но все будет просто — и в оформлении бумаг, и в оформлении каких-то официальных вещей. Они за простоту во всем.

Почему в принципе возникла возможность получать бесплатное образование? Там несколько факторов. Один из них – расширение границ чешского языка, потому что бесплатное обучение в Чехии – на чешском языке. Если вы приезжаете учиться на английском языке, то это будут обычные условия, как в любой другой стране, это будет платное образование. Они хотят, чтобы чешским языком владело больше людей – это первое. Второе – очень многие подростки, которые сейчас в Чехии находятся, они резиденты, они хотят уехать куда-то еще. Для них Америка, например, ну или другая страна, выглядят более привлекательно.

- Я бы с большим удовольствием уехала в Чехию, если честно!

- Да, а для России очень привлекательно выглядит Европа, и Чехию рассматривают очень часто как начальный этап получения образования. Затем уже гораздо проще посмотреть вокруг и увидеть какие-то возможности для своего дальнейшего развития, для получения престижной работы, возможно.

- Что нужно знать, уметь, чтобы поступить бесплатно в чешский университет?

- Несколько требований основных. Первое — уровень чешского языка должен быть B2, то есть это Intermediate, или средний уровень. Его нужно подтвердить на экзамене.

- Сколько лет подросток должен изучать язык?

- Что страшно, это даже не "лет", это – год. Абсолютно реально за один академический год. Я прям подчеркиваю, не 12 месяцев, а 9 занимает подготовка при хорошем академическом подходе. То есть это значит занятие три раза в неделю или два раза в неделю интенсивно.

- Чешский же еще нам понятный, там корней очень много схожих…

- Да. Там есть и смешные моменты, когда наоборот что-то понимается, смешные слова. Есть, наоборот, очень схожие и понятные российским людям слова, произношение, грамматика...

- То есть даже если просто слушать, можно догадаться, о чем они говорят.

- Это правда. А особенно если читать, это еще проще. То есть я бы не сказала, что это совсем легкий язык и можно выучить его за месяц...

- Но это и не китайский.

- Нет, это не китайский, и академического года вполне достаточно, чтобы уровень B2 подтвердить на экзамене.

- Так, помимо уровня B2…

- Помимо этого нужно предоставить документы о своем образовании школьном. Это называется процесс нострификации: предоставить, сдать небольшой тест на общие знания, доказать что ты действительно учился, что ты понимаешь, что такое химия, что такое физика и что есть математика.

- А тест уже на чешском?

- Да, тест уже на чешском, но он выдается заранее, можно подготовиться.

- То есть это не наше ЕГЭ?

- Нет, это не ЕГЭ вообще, это скорее такая формальность, но ее все переживают. И нужно определиться с тем, какой вуз выбираешь для дальнейшего поступления. Обычно это делается заранее – за полгода. Туда делаются заявки: они в Чехии платные. У нас бесплатные заявки, а в Чехии они стоят что-то вроде 200-300 крон каждая. Но ты должен понимать, сколько ты хочешь заявок подать, ограничить круг возможностей своих. И все. Сдать экзамены в конце учебного года. То есть при поступлении уже в вуз сдается чешский язык, и сдается тот экзамен или два экзамена, которые предполагаются при поступлении на специальность.

- Есть уже успехи, поступил кто-то из ваших ребят?

- Да, есть успехи. Мы несколько лет взаимодействуем с Пражским образовательным центром. Мы являемся представителями, и ребята, которые через нас поступили, поехали сначала на ориентационный год в Пражский образовательный центр. Сдали экзамены, поступили в Высшую школу экономики, Масариков университет, насчет Карлова университета не уверена. Помню, что подавали заявки, но не помню, дошел кто до Карлова университета или нет...

- Тема очень интересная, но, к сожалению, время у нас заканчивается. Я прошу вас продолжить фразу "мой бизнес — это..." и привести три варианта ответа.

- Мой бизнес — это свобода в принятии решений, безусловно; это возможность дружить и работать в одном деле, видеть и чувствовать поддержку и опору; и мой бизнес — это сбывшаяся мечта пятнадцатилетней девочки.

- Мой бизнес — это про пользу для людей; мой бизнес — это кайф от ведения бизнеса, от понимания, что ты можешь как-то изменить мир; и мой бизнес — это про вклад в общее повышение осознанности, желание учиться, какое-то вдохновение.

Алтайский фонд МСП

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