Биржевой курс евро снова взлетел

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 81 рубль впервые за два месяца, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:00 по Москве.
По данным ТАСС, предыдущий раз евро поднимался выше этой отметки 6 мая. С открытия торгов валюта подорожала на один рубль две копейки.
Курс доллара на Московской бирже сегодня в полдень превысил 72 рубля, однако затем доллар замедлил рост и на 16:00 по Москве стоимость американской валюты понизилась до 71 рубля 87 копеек. В последний раз курс доллара находился выше 72 рублей 22 мая.
Также напомним, что в марте 2020 года евро обновил свой четырехлетний рекорд и достиг отметки в 85 рублей. Тогда обвал рубля начался 6 марта после развала сделки ОПЕК+.
Комментарии
Не, надо писать что Евро и доллар стабилен.А деревянный рубль опять провалился и по дешевел в глубокую опу.Так будет честней.