Пьяный водитель на полной скорости протаранил четыре автомобиля в Горном Алтае

В селе Усть-Сема Республики Алтай произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
По их словам, нетрезвый водитель на всем ходу протаранил четыре припаркованных автомобиля.
Судя по кадрам с места аварии, машины получили значительные повреждения. О пострадавших не сообщается.
Ранее amiс.ru писал, что в понедельник, 6 июля, в Барнауле на пересечении улиц Юрина и Матросова произошло ДТП с участием трех автомобилей. Тогда водитель "Жигулей" на высокой скорости врезался в движущийся через перекресток Nissan Tiida. В результате столкновения отечественное авто отлетело в светофор, который затем упал на припаркованный внедорожник Toyota Surf.
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