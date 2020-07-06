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Такой день. Планируемый режим ЧС в Алтайском крае и новый заместитель мэра Барнаула

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 6 июля
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Amic.ru — о главный событиях Алтайского края за 6 июля. Без коронавируса.

В Алтайском крае могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. По словам главы регионального минсельхоза Александра Чеботаева, на всей территории края зафиксированы суховеи и засуха, а по оперативным данным, уже 33 района подтвердили критическое снижение урожайности на площади 750 тысяч гектаров.

Алтайский край занял 70 место в рейтинге российских регионов по доходам населения. Исследователи говорят, что за чертой бедности находится каждый пятый житель края.

Часть бийских чиновников освободят от необходимости отчитываться о доходах и расходах. В скором времени городская Дума, а также администрация и счетная палата Бийска, учитывая коррупционные риски, определят списки должностей, работающие на которых должны будут предоставлять соответствующие сведения.

Более 70 родителей поселка Лесного Первомайского района пожаловались на плохую дорогу, ведущую от населенного пункта в соседние села муниципалитета. По их словам, после того, как в местной школе обрушился потолок, ребят стали возить на учебу в другие села по ужасной дороге.

В Мамонтовском и Завьяловском районах Алтайского края зафиксировали массовую гибель пчел. Как полагают пчеловоды, причиной смерти поголовий стало отравление насекомых из-за химической обработки полей рапса.

При этом в других муниципалитетах региона пасечники уже приступили к сбору меда. Эксперты связывают это с аномально теплой погодой в Сибири, которая способствовала раннему цветению медоносов.

В Барнауле нашли замену попавшему под следствие заместителю мэра. Новым замом градоначальника назначили гендиректора строительной компании ООО "Сибинвест" Максима Полежаева.

Алтайский край стал лидером по доступности подержанных автомобилей в России. Средняя стоимость машины из б/у сегмента в регионе составила 306 тысяч рублей.

За прошедшую неделю в Алтайском крае утонули четверо детей, а общее число погибших в воде несовершеннолетних достигло 14. Последний подобный несчастный случай произошел в Бийском районе 5 июля. Очевидцы утверждают, что родители погибшего мальчика распивали спиртное, пока дети купались. Кроме того, сегодня также стало известно о гибели девушки, которая упала с Нового моста через Обь прямо на глазах барнаульцев.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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