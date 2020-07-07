Актер из "Папиных дочек" упал с 12-метровой высоты

Михаил Казаков, получивший известность ролью Полежайкина в сериале "Папины дочки", получил тяжелые переломы, упав с высоты 12-метров, сообщает портал 7days.ru.
По словам артиста, он пытался снять, как выглядит индустриальный пейзаж Твери, но сорвался и упал. Прохожие вызвали скорую помощь.
Сейчас Казаков находится на аппарате Илизарова, который применяют при особо сложных переломах. По его словам, ему предстоит провести полгода в постели.
"Ерунда все это. Врачи сказали полгода полежать, а потом мне костыли выдадут!", — не теряет оптимизма Казаков.
Стоит отметить, что он давно перестал сниматься в кино и занялся бизнесом. Живет в браке с 26-летней супругой и воспитывает двоих детей.
Комментарии
Количество свободно падающих тел участилось , в среде бомонда - в частности.
Все больше бестолкового народа бросают работать и занимаются бизнесом.
7.07.2020 08:00
- гость -
Заниматься бизнесом это работать в десять раз больше. Это не на шее налогоплательщика сидеть.
И где на фото "аппарат Илизарова"?
Это он убил первого русского в 16 лет? Да, это он.