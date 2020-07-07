Теленок яка родился в барнаульском зоопарке "Лесная сказка"

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" в понедельник, 6 июля, зафиксировали очередное пополнение — на этот раз родился теленок яка, сообщили на официальной странице зверинца в Instagram.
"Давненько мы не рожали, да?! Сегодня в зоопарке плодотворный понедельник. Несколько часов назад в семье яков произошло пополнение. Сейчас кроха и мамочка приходят в себя после чудесного события", — рассказали сотрудники зоопарка, отметив, что пол малыша пока неизвестен.
Барнаульцы не остались равнодушными к новости и посвятили новорожденному яку десятки теплых комментариев. "Какое чудо родилось, яки хорошие", "Красавчик маленький! Здоровья ему!", "Какой красавец", "Какой замечательный Яшка, иначе и не назовешь", — написали пользователи соцсети.
Комментарии
А у нас сегодня кошка родила вчера котят...
А у нас в квартире газ
А у нас вчера папаша утром был на веселе, кошку выбросил в окошко, вместо кошки стало две
В зоопарке новый як,
неизвестен пол никак.
может к ветеринару обратиться?
сразу пол определится
7.07.2020 09:12
гость
Непременно ветеринар зоопарка посмотрит, вот только чуть позже - когда теленочек немного подрастет. Но, в любом случае, за совет спасибо)