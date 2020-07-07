Композитор Эннио Морриконе оставил собственный некролог

Итальянский композитор Эннио Морриконе перед смертью написал некролог о самом себе, рассказал журналистам адвокат и друг его семьи Джорджо Ассумма, сообщает РИА "Новости".
"Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью", — сказано в сообщении маэстро.
В некрологе Морриконе также рассказал о желании провести похороны в приватной форме. Кроме того, он выразил "невероятную любовь" своей жене Марии.
Напомним, композитор Эннио Морриконе скончался в ночь с 5 на 6 июля в римской клинике. Причиной смерти музыканта стали осложнения, возникшие из-за падения, в результате которого он сломал бедро.
Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928 года. Маэстро прославился как автор саундтреков к известным фильмам, среди которых "Хороший, плохой, злой", "Однажды в Америке", "Профессионал", "Джанго освобожденный", "Омерзительная восьмерка".
За свою карьеру композитор получил две статуэтки "Оскар" — за вклад в киноискусство в 2007 году и за музыку к "Омерзительной восьмерке" Квентина Тарантино в 2016-м.
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