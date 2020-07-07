Женщина в Барнауле совершила два ДТП за 30 секунд. Видео

Новосибирский таксист поделился в Instagram записью ДТП в Барнауле, которое устроила местная автолюбительница.
"Въехала в машину, а затем в меня поставив автомобиль на R (заднюю скорость), вместо P (парковочный режим)", — рассказал автолюбитель.
На кадрах с видеорегистратора видно, как женщина после столкновения выходит из машины, но неожиданно абсолютно для всех в этот момент иномарка покатилась назад, протаранив еще одно транспортное средство.
Звук на записи не нужен – достаточно посмотреть на лица и жесты невольных участников инцидента, чтобы хотя бы частично понять глубину их эмоций.
Как ранее сообщил amic.ru, в Камне-на-Оби девушка-водитель попыталась сбежать от преследующих ее сотрудников Госавтоинспекции.
Отрываясь от погони автолюбительница на несколько секунд отвлеклась, чтобы объяснить что-то поравнявшемуся с ней экипажу ДПС, и зацепила ближайший столб.
Комментарии
Стыдоба...(
За то на трамвай никогда не сяду-стрёмно
"в этот момент иномарка"
Зачем редакция использует слово "иномарка"?
До сих пор грезят купить Хоть какую-нибудь машинку иностранного производства?
Таксист, как знал, регистратор поставил, а то сейчас доказывал бы, что не он въехал
7.07.2020 07:09
- гость -
А что это? Отечественная машина?
Ничего удивительного. Эти бабы водилы могут и пять ДТП сделать за это время.
Сами виноваты! Поставили женщину в неудобное положение... Один спереди... Другой сзади... Третий сбоку... Куда ей деваться то!?
Новосибирский таксист поделился в Instagram записью ДТП в Барнауле, которое устроила местная автолюбительница.
а с чего таксист решил, что она местная?
Посадить нужно гаишника который экзамен у нее принял (если она вообще его сдавала), а ее лишить прав с пересдачей
09:16
- гость -
а с чего таксист решил, что она местная?
Возможно на номере был 22 регион? Но откуда тебе знать, езди и дальше на трамвае, вас таких за рулём..больше не надо.
Будь моя воля, забрал бы у всех женщин права. Всем же лучше будет. Вы только представьте: меньше аварий на дорогах, меньше праздно катающихся машин по городу, больше прибыль таксистам и автобусникам, больше уважения к мужикам - так как только они смогут женщин возить. Вот жестянщикам меньше работы будет - их жалко, но ничего, перепрофилируются на тюнинг мужиковских машин.