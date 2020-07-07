В России могут смягчить правила продажи алкоголя

Минпромторг России законопроект, который наделит субъекты страны правом самостоятельно разрешать продажу алкоголя рядом с медицинскими учреждениями, сообщают "Известия".
Документ должен дать регионам возможность самостоятельно решать, можно ли продавать алкогольные напитки в магазинах и кафе на прилегающих территориях. При этом разрешение на продажу спиртного будет определяться видами деятельности медучреждения.
Большинство депутатов фракций нижней палаты раскритиковали эту идеи, посчитав, что это приведет к спаиванию населения. Эксперты же наоборот поддержали инициативу, объяснив, что в России давно требуются более гибкие правила продажи спиртного.
Комментарии
Население давно спаяно,споено ( нужное - на выбор) , а вот пополнение бюджета "пьяными деньгами" архиважная задача для правительства , вступающего в глубокий экономический кризис. Рукотворный к тому же.