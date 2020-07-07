Пенсии опекунов проиндексируют в Алтайском крае

Пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, с 1 июля будут получать страховую пенсию с индексацией. Поправка внесена в закон об обязательном пенсионном страховании, отмечает официальный сайт Алтайского края.
В региональном отделении ПФР пояснили, что раньше на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приемной семье) распространялись правила обязательного пенсионного страхования, поэтому за пенсионеров-опекунов делались страховые взносы, а выплата пенсии им с учетом индексации возобновлялась только после завершения опеки.
Для того, чтобы опекунам не пришлось подавать заявления на выплаты проиндексированных пенсий, в ведомстве актуализировали списки и составили необходимую документацию. Подсчитано, что выплаты увеличатся для 334 приемных родителей, а расходы на это составят два миллиона рублей.
Ранее amic.ru писал о том, что законопроект с данной инициативой был внесен в Госдуму. Его авторами выступили депутат Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единой России" в ГД Сергей Неверов и первый зампред партии Андрей Исаев.
Комментарии
Есть такие пенсионеры. «Воспитывают» внука. Государство доверяет. Ранее «воспитанная» ими дочь умерла от передоза. Сын раза 4 отметился в тюрьме. По слухам, остепенился, женился где-то в другом городе.
Бабушка с дедушкой бытовые алкоголики. Каждый день от них попахивает спиртным. Да, в квартире есть всё необходимое, благо пенсии позволяют. Внук среднего школьного возраста посещает спортивную секцию. С соседями здоровается, но тут же, за их спиной, разрисовывает объявления в подъезде изображениями половых органов и матерными пояснениями, что и зачем. Показывает своё художество бабушке, они вместе весело смеются.